Bimbo di 7 anni compra online un giocattolo da 9mila euro (con la carta di credito della mamma)

Se non le è preso un infarto, ci è mancato davvero poco. Donna Jacobs, una donna australiana, è rimasta sconvolta quando si è ritrovata un debito di circa 9mila euro da pagare, a causa del figlio di sette anni. Il bimbo, approfittando del fatto che nel computer erano rimasti salvati i dati della carta di credito della donna, ha acquistato su eBay un giocattolo da collezione raro e costoso.

Come racconta il Daily Mail, la vicenda ha avuto luogo a Sidney, in Australia. Il ragazzino, affetto da autismo, era da sempre stato un grande fan della collezione Coles Fresh Stikeez, una serie di miniature di pupazzi a forma di frutta. Tra questi, il pezzo più raro è senza dubbio Golden Billy, una banana dorata che sul web viene venduta a diverse migliaia di euro. Donna aveva negato al figlio il permesso di acquistare quel giocattolo così costoso, ma nei giorni successivi al divieto si è vista recapitare una mail difficile da fraintendere: la richiesta di pagamento di 14mila dollari australiani, che equivalgono a circa 9mila euro.

La mamma ha così provato a contattare il venditore, spiegando quanto successo, ma l'uomo non ha voluto sentire ragioni e ha richiesto il pagamento immediato. Soltanto dopo aver contattato la propria banca, eBay e Paypal, la donna è riuscita a risolvere il problema, evitando di sborsare quella cifra per un gioco. Il sito di aste online ha deciso di risolvere la controversia a favore della signora, che ha poi chiesto delle misure restrittive per evitare che casi del genere possano ripresentarsi.