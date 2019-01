Compra la PlayStation 4 a 9 euro pesandola al posto della verdura

Un ragazzo di 19 anni è riuscito, grazie ad un furbo quanto bizzarro escamotage, a comprare una PlayStation 4 in un centro commerciale pagandola 9,29 euro, pesando la console al bancone della frutta e della verdura. Lo strano episodio è avvenuto a Montbéliard, in Francia, ma per il protagonista della vicenda il lieto fine non c'è stato, anzi, è finito in manette.

Come racconta il quotidiano francese Est Republicain, lo stratagemma utilizzato dal 19enne ha funzionato alla perfezione. Dopo aver ottenuto l'etichetta da 9,29, il ragazzo lo ha sostituito con quello da 340 euro dell'apparecchio, poi ha sfruttato le casse automatiche per pagare, così da evitare la presenza dei cassieri, che si sarebbero certamente incuriositi vedendo un prezzo così basso per la PlayStation. Invece il ragazzo ha pagato la console meno di 10 euro ed è riuscito ad uscire dal negozio senza alcun tipo di problema. Ma la storia non è finita qui.

La fortuna, infatti, aiuta gli audaci ma non gli avari, e proprio il desiderio di avere 'di più' ha portato il 19enne ad essere scoperto. Come è succeso? Il ragazzo ha deciso di vendere la sua PlayStation su internet a 100 euro e così è tornato nello stesso supermercato nei giorni seguenti per mettere a segno di nuovo il suo 'colpo'.

Ma la seconda volta le cose non sono andate come previsto: i dipendenti del supermercato si sono accorti del tentativo di truffa del giovane e hanno chiamato le autorità. Il ragazzo è stato così condannato dalla polizia locale a quattro mesi con condizionale, perdendo il diritto di eleggibilità per un totale di cinque anni.