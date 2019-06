Al concerto di Vasco con la sclerosi multipla: realizzato il sogno di Laura

''E va bene così, senza parole'': una dei testi più conosciuti tra i brani cantati da Vasco Rossi, una frase che rispecchia a pieno la felicità di Laura Floris, una donna che è riuscita a realizzare il suo grande sogno, nonostante i problemi dovuti alla sua particolare condizione fisica. Laura è affetta da sclerosi multipla, una malattia che da 30 anni la costringe a stare a letto, ma questo non le ha impedito di andare al concerto avvenuto a Cagliari del suo mito: Vasco Rossi.

Era stato lo stesso rocker di Zocca, attraverso il suo staff, a mobilitarsi per rendere possibile la sua presenza allo show, con Laura che durante il concerto si è divertita moltissimo, ridendo e cantando a squarciagola i suoi brani preferiti. Grazie ad una equipe di infermieri, coordinata dall'ospedale Ss. Trinità di Cagliari, la donna ha potuto ammirare il suo cantante preferito come un ospite d'onore, dalla prima fila, prima di conoscerlo dil vivo in un incontro privato.

Un momento di grande gioia immortalato e poi postato su Facebook alla pagina della Federazione Nazionale Infermieri, che ha anche voluto rivolgere un particolare ringraziamento alla direzione sanitaria dell'ospedale Is Mirrionis e alla Onlus Sam, che ha messo a disposizione i mezzi e il personale per il trasporto di Laura all'arena di Cagliari.