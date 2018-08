Concorso per 10 posti da bidello, si presentano in più di tremila (anche laureati)

In 3600 per 10 posti da bidello: corsa ad un posto fisso negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia di Mestre ha attirato nella città veneta anche giovani laureati che non trovano lavoro nonostante come requisito per poter partecipare al concorso​ sia sufficiente il diploma di terza media.

Trentasei ore settimanali, cinque giorni su sette, weekend e tutto il mese di agosto liberi, 1500 euro lordi di stipendio: una prospettiva allettante per gli aspiranti bidelli.

Come riporta Il Gazzettino il bando è gestito da Ames, un'azienda partecipata dal comune del capoluogo veneto che si occupa di scuole, mense e farmacie. I dieci posti di lavoro garantirebbero ai vincitori un impiego a tempo pieno.