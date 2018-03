Ha stuprato e fatto a pezzi 11 donne: condanna a morte per il 'Jack lo squartatore' cinese

I media locali lo hanno soprannominato il “Jack lo Squartatore cinese”. Adesso il tribunale di Baiyin, in Mongolia interna, ha condannato il 54enne Gao Chengyong a morte per aver ucciso 11 donne e ragazze, dopo averle stuprate. L’uomo, padre di due figli, commise i suoi delitti tra il 1988 e il 2002. La più piccola delle vittime aveva otto anni.

Come riporta il quotidiano online South China Morning Post, la sentenza della Corte intermedia del popolo di Baiyin condanna Gao anche per furto, stupro e mutilazione dei cadaveri. L’uomo infatti infieriva sui cadaveri delle vittime, in alcuni casi tagliandone le mani, le orecchie e le parti intime.

Gao fu arrestato ad agosto 2016 dopo che un lontano parente fu arrestato per reati non collegati. L’analisi del Dna dell’uomo evidenziò un legame con la serie di omicidi e l’ulteriore indagine portò a Gao.