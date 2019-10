Denuncia le molestie del preside e viene bruciata viva: in 16 condannati a morte

Nusrat Jahan Rafi, 19 anni, era morta in un ospedale di Dacca il 10 aprile scorso, quattro giorni dopo essere stata aggredita nella scuola di Feni, 160 chilometri dalla capitale. Oggi 16 persone tra cui il responsabile di una scuola islamica sono state condannate a morte in Bangladesh con l'accusa di averla bruciato viva perché 'colpevole' di aver accusato di molestie sessuali il preside.

La giovane, un paio di settimane prima, aveva denunciato il preside, sostenendo che l'uomo, dopo averla convocata nel suo ufficio, l'aveva toccata in maniera inappropriata. Siraj Ud Dawla era stato immediatamente arrestato, ma, dinanzi al rifiuto della 19enne di ritirare le accuse, era scattato il piano per farla fuori. Il 6 aprile scorso, giorno degli esami finali, era stata attirata sul terrazzo e lì un gruppo di persone con indosso un burqa le aveva dato fuoco, tentando di far apparire la morte della ragazza come un suicidio.

Ma Nusrat, sopravvissuta per qualche giorno con ustioni sull'80% del corpo, dal letto dell'ospedale era riuscita a raccontare le circostanze dell'incidente prima di morire.