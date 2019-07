Condizionatore esplode e provoca un incendio nell'appartamento

L'esplosione di un condizionatore fa due feriti nel Milanese. I fatti a Cassano D'Adda, in via Rivolta, dove un'anziana di 84 anni e la sua badante ucraina 45enne sono rimaste gravemente ustionate dopo che un climatizzatore portatile è esploso all'interno della loro stanza. Dopo lo scoppio, avvenuto intorno alle otto del mattino, nell'appartamento è divampato un incendio durante il quale è rimasta intossicata la figlia dell'anziana, che cercava di soccorrere la madre e la colf.

Le due sono state trasportate in ospedale con l'elisoccorso del 118. Una al Niguarda di Milano, l'altra a Zigonia, nel Bergamasco. Intossicata in modo non grave anche la 59enne, figlia della 84enne. La donna è stata portata al centro grandi ustionati del Niguarda con l'ambulanza.

Condizionatore esploso

La procura, intervenuta sul posto con una squadra di polizia giudiziaria ad hoc del dipartimento guidato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, è a lavoro per ricostruire le cause dello scoppio avvenuto nel ristorante-albergo 'Isola' in via Rivolta. Dalle prime ricostruzioni il motore dell'impianto si sarebbe surriscaldato innescando lo scoppio, seguito da una fiammata e da un incendio che ha interessato la parte dell'edificio che ospita l'abitazione privata dei gestori della struttura.

Del caso si occupa il pm di turno Bianca Maria Eugenia Baj Macario. Delle tre persone ferite la più grave è una 84enne ricoverata all'ospedale Niguarda.