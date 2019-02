"Non mi lavo le mani da dieci anni", conduttore tv trolla tutti

Il conduttore Pete Hegseth, volto noto dell’emittente americana Fox News, ha dichiarato in tv che non si lava le mani da 10 anni, perché "i germi non sono una cosa reale". Nel corso della trasmissione Fox and Friends, il presentatore ha sostenuto che i micro-organismi infettivi in pratica non esistono, perché non sono visibili a occhio nudo. "Mi vaccino", ha detto Hegseth, che poi ha ammesso di aver mangiato ammesso una pizza avanzata del giorno precedente lasciata nel suo backstage. In realtà però era solo uno scherzo. Come spiega Askanews, il conduttore ha poi rivelato che la sua voleva solo essere una provocazione. Missione compiuta. Le sue parole hanno infatti trovato sostenitori e detrattori sui social. Siamo una società ossessionata dai germi?

Hegseth ha spiegato così il senso delle sue dichiarazioni: "Viviamo in una società dove la gente se ne va in giro con bottiglie di Purell – un disinfettante per le mani - in tasca e si disinfetta 19mila volte al giorno, come se questa fosse la salvezza". Il presentato ha aggiunto di badare alla sua igiene senza però esserne ossessionato. E a chi ha travisato il senso delle sue parole ha risposto così: non bisogna prendere tutto sempre alla lettera, altrimenti "ti esplode la testa".

.

Fox News’ @PeteHegseth admits, unprompted, that he hasn’t washed his hands in 10 years.



“Germs are not a real thing,” Pete says. “I can’t see them, therefore they’re not real.” pic.twitter.com/9hsAb9YA9j — Aaron Rupar (@atrupar) 10 febbraio 2019