"Pamela l'ho uccisa io, da solo": svolta nelle indagini sul delitto di Macerata

Le indagini sull'omicidio di Pamela Mastropietro potrebbero essere vicini alla definitiva svolta. Alla compagna, che era andata in carcere a trovarlo, Innocent Oseghale avrebbe confessato di averla uccisa da solo: "Ho fatto tutto io". Lo scrive oggi il Resto del Carlino.

Il giovane nigeriano è in carcere dal 31 gennaio, dal giorno stesso in cui furono trovati i resti della ragazza nei due trolley abbandonati a Casette Verdini di Pollenza.

La versione di Oseghale davanti agli inquirenti per ora non è mai cambiata: avrebbe incontrato ai giardini Pamela, l'avrebbe messa in contatto con Lucky Desmond, e l'avrebbe ospitata sua mansarda. Ha sempre detto di essere scappato quando Pamela si è sentita male dopo essersi iniettata una dose di stupefacenti.

Alla compagna, una ragazza italiana che ora si trova in una comunità di recupero e da cui ha avuto una figlia, Oseghale avrebbe confessato il delitto: "Ho ucciso io Pamela, e ho fatto tutto da solo".

Gli elementi contro di lui sono sempre più numerosi: sul corpo di Pamela è stato trovato anche il suo dna.