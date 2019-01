Consigliera grillina di Roma: "Abruzzesi terremotati votino M5s, altrimenti buone baracche a tutti"

E' bufera sulla consigliera romana del M5s nel municipio XIII, Angelica Ardovino, che in un lungo post su Facebook ha dato dei "somari" agli abruzzesi perché "hanno creduto a questo buffone (Silvio Berlusconi, ndr) che li ha lasciati nelle tendopoli", invitando quindi a votare per Sara Marcozzi, candidata del Movimento alla presidenza della Regione alle elezioni del 10 febbraio. "Altrimenti... Buone baracche sotto la neve a tutti".

Frasi che sono state prima scritte e poi cancellate, ma gli screenshot restano lì a documentarle.

Ad attaccarla ci ha pensato subito il candidato di Fratelli d'Italia, Marco Marsilio. "La Ardovino che dà degli asini agli abruzzesi che non vogliono la Marcozzi alla guida della Regione non è altro che l'esponente tipo del Movimento", ha fatto sapere in una nota stampa, rimproverando ad Ardovino non solo i toni, offensivi, ma anche i contenuti: "Gli abruzzesi del terremoto 2009 non vivono in baracche" e i pentastellati "sono privi degli strumenti democratici per interpretare la realtà, incapaci di declinare il bene comune, diffidenti rispetto a chi non è dei loro".

Daniele Giannini, responente reginale della Lega nel Lazio, ha replicato: "Confondere la politica con le sofferenze di un intero popolo che ancora porta i segni del devastante terremoto del 2009, denota, oltre a una irreversibile superficialità d'animo, anche zero responsabilità istituzionale per il ruolo che ricopre". Giannini ha chiesto poi alla sindaca Virginia Raggi di invitare la 'sua' consigliera alle dimissioni.

A bagarre scatenata, la Ardovino non ha cercato di fare marcia indietro, magari parlando di un ipotetico messaggio non veicolato nel modo giusto, bensì ha scritto un altro post per mettere in guardia i propri seguaci della possibilità di essere "sorvegliati":

"Attenzione amici. Ho il dovere di avvertirvi. La mia pagina - e temo tutte quelle del M5s - è sorvegliata speciale. Quindi attenti a quello che scrivete. Ci controllano di brutto, ovviamente travisando e speculando sopra qualsiasi cosa".

Interpellato da RomaToday ha commentato anche il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi: "La consigliera grillina Ardovino non si deve permettere di insultare una comunità, come quella aquilana, che ha sofferto a causa del sisma e, con determinazione e ostinazione, sta affrontando un complesso percorso di rinascita e recupero della normalità". Poi, entrando nel merito dei fatti, prosegue: "Grazie al governo di centrodestra, che nel 2009 guidava il Paese, è stata data una rapida risposta alle esigenze abitative di migliaia di persone e nessuno è rimasto al freddo come, purtroppo, accaduto a seguito dei terremoti del 2016 e del 2017 che hanno colpito il Centro Italia. Sarebbe opportuno, per non offendere almeno l’intelligenza di chi ascolta o legge le sue parole, che l’esponente del Movimento cinque stelle si informi prima esprimersi su argomenti che, evidentemente, non conosce".