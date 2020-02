Il consigliere del M5s che lancia soldi falsi ai colleghi

Con l’ospedale di Novara "in mano ai privati, si spenderanno 200 milioni di euro in più". Questa la tesi del consigliere regionale del Piemonte Sean Sacco (M5s) che per protestare contro i colleghi ha mostrato in Consiglio una valigetta con 500 mila euro falsi.

"Ne servirebbero 400 di quelle valigette, piene di soldi, per quantificare lo spreco di soldi dei cittadini piemontesi, che supera i 200 milioni, a causa del Partenariato Pubblico Privato della Città della Salute di Novara", spiega il consigliere.

Come documentato dal video in basso, Sacco ha poi lanciato il contenuto della valigetta contro i colleghi di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

"Abbiamo dimostrato, dati e numeri alla mano, che i cittadini piemontesi con il Partenariato Pubblico Privato spenderanno 200 milioni di euro in più rispetto alla proposta che prevede il ricorso ai fondi INAIL" continua l'esponente M5s.

"Non si comprende per quale motivo la Regione voglia ricorrere a fondi INAIL per gli ospedali di VCO e ASL To5 ma non per quanto riguarda Novara. E’ ormai chiaro a tutti che il ricorso al Partenariato Pubblico Privato non convenga in alcun modo alle casse regionali e i vantaggi siano tutti per il privato. Se la nuova Città della Salute di Novara è in ritardo non è certo a causa di chi si preoccupa di come vengono spesi i soldi dei cittadini. Ma di una vecchia politica, di destra e sinistra, che dal 2009 (anno del progetto) non è riuscita a combinare nulla di buono".