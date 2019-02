Anche Conte crede a un nuovo boom economico: "Sarà un 2019 bellissimo"

Il 2019 sarà un anno "bellissimo" e l’Italia cambierà marcia grazie a "un piano di ripresa incredibile". Parola del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Così il premier ha risposto al giornalista Alessandro Poggi, inviato di Povera Patria, nell’intervista in onda stasera su Raidue.

Dopo il "boom economico" alle porte profetizzato da Di Maio, anche Conte ostenta ottimismo sulle prospettive economiche del Paese. E afferma, testuale: "Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. L’Italia ha un programma di ripresa incredibile. C’è tanto entusiasmo e tanta fiducia da parte dei cittadini e c’è tanta determinazione da parte del governo".

Italia in recessione, ma Conte è ottimista

Inutile dire che le parole di Conte potrebbero trasformarsi in un boomerang se le cose non dovessero andare come auspicato dall’esecutivo. Il rischio c’è, ed è alto: con il Pil giù per il secondo semestre di fila, le prospettive sono tutt’altro che rosee. E l’1% di crescita previsto dal governo appare oggi un obiettivo quanto meno ambizioso. In caso di variazione nulla nei prossimi trimestri la crescita acquisita per il 2019 si attesterà a -0,2%, Nella stessa relazione tecnica al decretone, si legge che l’impatto del reddito di cittadinanza avrà un effetto pari allo 0,18% del pil.

Il premier: "La manovra è espansiva, il futuro è positivo"

Ma il premier (e non solo lui) è convinto che quando le riforme dispiegheranno i loro effetti sull’economia (e vale a dire nel secondo semestre del 2019) le cose sono destinate a cambiare: rispetto agli ultimi dati del pil, "non c'è motivo per perdere la fiducia", ha ribadito oggi Conte intervenendo alla Biennale della cooperazione. "Tutte le misure che abbiamo predisposto per il rilancio del Paese vengono in attuazione adesso e dispiegheranno appieno la loro efficacia soprattutto nel secondo semestre del 2019. Il futuro dell'Italia sarà positivo", perché "abbiamo pensato ad una manovra economica espansiva e siamo pronti per questo scatto".