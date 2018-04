Da oggi anche cani e gatti possono aprire un conto corrente in banca

Anche cani e gatti potranno avere il loro conto corrente. La novità lanciata dalla Banca di Piacenza è rivolta ai milioni di italiani che vivono con animali domestici.

Come racconta alla Stampa il presidente Corrado Sforza Fogliani, "un cliente ci ha domandato di intestare un conto al suo cane per accentrarvi tutte le spese relative all’animale. Non era possibile soddisfarlo subito, ma ci abbiamo riflettuto e studiando la questione ci siamo accorti che molti altri spendevano cifre importanti per i loro beniamini e avevano l’esigenza di separare le spese del cane dalle loro".

"Amici fedeli" è il primo conto bancario dedicato agli animali da compagnia. Una finzione giuridica, infatti il nome del cane o del gatto viene indicato assieme a quello del padrone, ma c’è.

Finora il conto è stato aperto da un centinaio di persone. Il costo del conto è di 6 euro al mese che includono servizi come home banking, finanziamento a tasso agevolato per l’acquisto di prodotti e servizi e per il pagamento delle spese veterinarie, polizza di responsabilità civile Zero pensieri a condizioni di favore, iscrizione per il primo anno all’associazione Amici veri e promozioni presso negozi e cliniche convenzionate.