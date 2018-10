"Trecento euro per chi adotta un cane"

Fino a 300 euro per chi adotta un cane dal canile, per sostenere le prime cure. Questa l'iniziativa del comune di San Potito Sannitico, in provincia di Caserta, per combattere il fenomeno del randagismo. E ci saranno dei controlli da parte dell'amministrazione per verificare che i cani siano tenuti bene.

"L'obiettivo è salvaguardarli il più possibile ed evitare il dilagare del randagismo attraverso una campagna di sterilizzazione, anche perché oltre alla salute dei cani ci sono anche problemi di sicurezza per la comunità", ha spiegato a TgCom il sindaco del paese, Francesco Imperadore. Il comune è convenzionato con un canile di un paese limitrofo nel quale possono essere adottati gli animali.