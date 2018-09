L'Inps non paga la pensione dopo 40 anni di contributi: la disperazione di Agostino

Quarant'anni maturati di contributi Inps, ma l'ente non paga la pensione. Così Agostino Stortoni, 59enne di Porto Sant'Elpidio, si è incatenato davanti alla sede Inps di Fermo per cercare con la sua protesta di accendere un faro sulla sua drammatica e paradossale situazione.

Queste le sue parole al Resto del Carlino:

Dopo che ho maturato 40 anni di contributi Inps, non mi vogliono pagare la pensione perché, a seguito delle difficoltà economiche, non sono riuscito a versare una somma che spetterebbe all’ente. Così ci siamo ritrovati poveri e a volte non abbiamo neanche da mangiare

Strozzata dalla crisi, la piccola azienda di Stortoni è in difficoltà e lui non riesce a pagare tutti i contributi Inps, accumulando un debito di 13mila euro circa. L'azienda non produce più reddito, sua moglie non può lavorare perché invalida, l'appartamento in cui vivono è ipotecato e suo figlio, che ha appena preso la maturità con il massimo dei voti, non può permettersi l'università.

Nel frattempo però Agostino ha maturato 40 anni di contributi, ma un cavillo legale non gli permette di incassare la pensione maturata, ovvero 1780 euro netti, spiega il quotidiano.