Bancomat, chi preleva "troppo poco" rischia sanzioni

Stanare il "nero", l'economia sommersa, è una priorità per qualsiasi governo. Oggi come oggi in Italia è possibile pagare in contanti fino a 2.999 euro, ma da quella cifra insù bisogna utilizzare uno strumento tracciabile, ovvero un assegno, una carta di credito o il bancomat.

Combattere il nero in un Paese come l'Italia equivale secondo molti proprio a iniziare a porre limiti all'utilizzo del denaro contante.

I limiti sui prelievi di denaro con il bancomat attualmente sono 1.000 euro al giorno o 5.000 al mese.

Come scrive InvestireOggi, oltre tali tetti se non si è in grado di dimostrare l’uso regolare per il contante ritirato in eccesso, si è soggetti a sanzioni e all'eventuale pagamento delle imposte sui redditi, come se si trattasse di evasione fiscale a tutti gli effetti.

Ma non è tutto, spiega il quotidiano finanziario. Infatti anche quando i prelievi con il bancomat sono troppo bassi nell’arco dell’anno, il titolare rischia di essere sottoposto ai controlli del Fisco.