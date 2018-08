Più efficaci i controlli stradali: "Vigili potranno accedere a banca dati del Viminale"

I controlli in strada saranno più efficaci d'ora in poi, c'è l'ok atteso del garante della privacy: in parole povere, anche i vigili urbani potranno accedere alla banca dati del Viminale per la verifica dei veicoli e dei documenti rubati. Non è una novità di poco conto, come spiega Italia Oggi in un articolo di Stefano Manzelli

E' annosa la questione della regolamentazione dell'accesso della polizia municipale alla banca dati dei veicoli rubati: per ammettere questo tipo di consultazione che tra l'altro sta per essere realizzata in modalità automatica in molte città (grazie ai moderni impianti di videosorveglianza collegati tramite le questure con il ced del Viminale) occorre regolare dettagliatamente anche la questione del trattamento dei dati personali.

Quindi diventerà titolare del trattamento dei dati, a parere dell'autorità centrale, non solo il dipartimento di pubblica sicurezza ma anche il singolo Comune. E il comandante della polizia locale sarà contitolare del trattamento di questi dati.