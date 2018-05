Gino e Antonietta hanno festeggiato 75 anni di matrimonio (con l'obiettivo "nozze di quercia")

Hanno 200 anni in due, sei figli... e un amore che li unisce da 75 anni. Gino Lilliu, 104 anni il prossimo 8 luglio, e Antonietta Mascia, 96enne, hanno festeggiato le nozze di platino (75 anni di matrimonio) con i loro familiari in maniera "sobria e spartana", scrive La Nuova Sardegna. Una coppia affiatata, indissolubile, con un obiettivo ben chiaro all'orizzonte: festeggiare le nozze di quercia, ottant'anni di unione in matrimonio.

Gino e Antonietta hanno pronunciato il fatidico sì il primo maggio del 1943, mentre a pochi chilometri di distanza Cagliari era completamente distrutta dai bombardamenti alleati. Gino, prima calzolaio e poi barista, è stato anche sindaco di Ussara dal 1953 al 1956 e dal 1962 al 1966.

L'ultracentenario ha una memoria eccezionale: ha memorizzato quasi tutti i canti della Divina Commedia che recita con dizione corretta e un appropriato tono di voce.

Dopo il matrimonio, oltre ad accudire la numerosa famiglia, Antonietta ha aiutato suo marito nella gestione del bar. Gioie e dolori di una vita, con un segreto: tutto condiviso, tutto vissuto con serenità e comprensione reciproca. La potenza dell'amore! E allora auguri, auguri e stima.