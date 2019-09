La coppia è caucasica, ma la bimba ha i tratti asiatici: fanno causa alla clinica

Una coppia statunitense ha intentato una causa contro una clinica per la fertilità del New Jersey visto che la figlia, nonostante i due avessero dei marcati tratti caucasici, ha iniziato a sviluppare dopo la nascita dei tratti somatici asiatici. Come riporta il New York Post, Kristina Koedderich e Drew Wasilewski, adesso divorziati, hanno messo all'opera il loro legale in quanto ritengono che questo errore della clinica possa aver in qualche modo influito con la fine del loro matrimonio. I due chiedono un risarcimento danni.

La storia è iniziata nel 2013, quando i due hanno dato alla luce la bimba, dopo aver effettuato la fecondazione in vitro. Dopo il test del Dna effettuato nel 2015, Wasilewski ha scoperto che c'era lo 0% di probabilità di essere il padre biologico. Adesso la coppia spera di conoscere la vera identità del padre della figlia: il giudice ha ordinato alla clinica di rivelare la lista di tutti i donatori che si sono rivolti alla struttura nel momento in cui la coppia ha ricevuto il trattamento, così da restringere il campo d'indagine.