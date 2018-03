Anziana donna contro figlia e genero: "Mi obbligano a vivere con loro per i soldi"

E' una brutta storia quella di Biandrate, in provincia di Novara. Una anziana novantenne ha denunciato figlia e genero: “Mi obbligano a vivere con loro”. L’anziana ha raccontato di essere stata minacciata e vessata per circa tre mesi.

I due, scrive oggi la Stampa, le chiedevano ogni mese una somma di mille euro circa per provvedere al suo mantenimento.

E hanno provato anche in tutti i modi a ottenere l’intestazione dei beni di proprietà della donna.

E' scatta la denuncia per una coppia residente a Biandrate, S.S., 59 anni, figlia dell’anziana, e il marito R.M., di 61 anni, per maltrattamenti in famiglia.