Nozze spezzate: coppia muore in un incidente mentre va in chiesa a sposarsi

Stavano andando a coronare il loro sogno d'amore, ma in quella chiesa che li stava attendendo non ci sono mai arrivati. Arriva da Pittsburgh, negli Stati Uniti, la triste storia di Kathryn Schurtz e Joseph Kearney, una coppia di fidanzati che hanno perso la vita in un violento incidente stradale, proprio mentre andavano verso la chiesa in cui si sarebbe dovuto celebrare il loro matrimonio.

L'abito bianco, i fiori e la chiesa addobbata: tutto era pronto per il fatidico 'sì', ma proprio durante il tragitto è avvenuto il terribile scontro lungo l'Interstatale 78.

Secondo la ricostruzione dell'incidente fornita da Nbc Philadephia, un camion ha tagliato la strada all'auto di Kathryn e Joseph, finendo per schiantarsi contro i due sposini per poi prendere fuoco. Almeno quattro veicoli sono rimasti coinvolti nell'incidente, con altre tre persone che sono rimaste ferite. Inutili i soccorsi per i due giovani, sono morti entrambi sul colpo.

La pagina Facebook del Comune di Fanwood, ha dedicato un post a Kathryn, figlia di un'ex consigliera comunale, nata a cresciuta nel piccolo comune della Contea di Union, nello Stato del New Jersey.