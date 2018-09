Nozze da record: la coppia sposata da più di 80 anni

Le storie d'amore sono sempre complicate e, soprattutto al giorno d'oggi, spesso hanno la data di scadenza più breve di un cartone di latte. Ma qual è il segreto per l'amore eterno? Una domanda che andrebbe posta a Masao Matsumoto e Miyako, una coppia di coniugi giapponesi, 108 anni lui e 100 lei, che sono sposati da ben 80 anni. Un matrimonio da record visto che le nozze dei due si sono svolte nell'ormai lontano ottobre del 1937.

Come racconta il quotidiano The Hindu, quando sono convolati a nozze Masao e Miyako erano talmente poveri da non potersi permettere un ricevimento di nozze. Poi l'inizio della guerra nel Pacifico ha diviso la coppia, che si è potuta ritrovare alla fine del conflitto, quando Masao ha iniziato a lavorare sodo. “Anche nei momenti più duri ho sempre pensato che ne sarebbero arrivati di migliori. E ora dico grazie fino alle lacrime”: ha raccontato l'uomo ai media locali, con gli occhi ancora lucidi.

Il prossimo ottobre gli anni di matrimonio saranno 81 e questa coppia di innamorati potrà festeggiare ancora il loro amore da record insieme alla numerosa famiglia composta da 60 persone e circa 25 bisnipoti.