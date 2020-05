Coronavirus, il nuovo studio: "Pandemia ancora per 18-24 mesi e l'estate non aiuterà"

Per metterci alle spalle la pandemia di coronavirus servirà tempo. Tanto tempo secondo il "Center for Infectious Disease Research and Policy" dell'Università del Minnesota. Secondo uno studio dell'ateneo statunitense durerà ancora per 18-24 mesi, ovvero fino a quando il 60-70% della popolazione mondiale non avrà contratto la malattia. Il vaccino potrà aiutare ma non arriverà in tempi rapidissimi secondo la previsione contenuta nello studio e rilanciata dalla televisione satellitare CNN. "Questa cosa non si fermerà finché non infetta il 60-70% della popolazione", afferma il direttore del centro.

Mike Osterholm, che è anche tra gli autori dello studio, spiega: "L'idea che finirà presto sfida la microbiologia". Lo scienziato, un epidemiologo della Harvard School of public health, che è autoe dello studio con Marc Lipsitch, ha sottolineato che, "sulla base del trend delle più recenti pandemie di influenza, questa durerà probabilmente dai 18 ai 24 mesi". Gli studiosi avvertono che"l'immunità di gregge si sviluppa gradualmente nella popolazione". Per il vaccino, precisano, i tempi rischiano di essere relativamente lunghi, "probabilmente non sarà disponibile fino a una data imprecisata del 2021. Non sappiamo quali tipi di sfide potrebbero sorgere durante lo sviluppo del vaccino che potrebbero ritardare i tempi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.