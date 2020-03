L'anziano con mascherina (e autocertificazione) sull'asina: la foto stupenda

Tutte le mattine in groppa a Stella, la sua asina, si avvia in campagna ad accudire pecore, maiali e cani. Ai tempi del coronavirus, Marco Dessì, 81enne di Meana Sardo, paesino dell'interno della Sardegna in provincia di Nuoro popolato prevalentemente da anziani, fa la vita di sempre ma con alcune accortezze in più: la mascherina per proteggersi e proteggere e l'autocertificazione in tasca per andare a lavorare.

Lorella Cappai, una sua compaesana, lo ha fotografato e l'immagine del pastore con mascherina in groppa all'asina è subito diventata popolare sui social network. Un'immagine con un significato forte e chiaro: la testimonianza di uno straordinario senso civico. "Ho 81 anni - racconta l'anziano - e sono sempre stato sano come un pesce, ma questa volta bisogna stare attenti, io una situazione così non l'avevo mai conosciuta".