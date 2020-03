Coronavirus, "nonnina di ferro" guarisce in una settimana: ha 81 anni

L'epidemia di coronavirus ha messo in allarme l'intero Paese, ma oltre alle notizie sui contagi e sulle contromisure del governo, arrivano anche quelle che portano speranza. Come la storia di Armanda Bottini Campolunghi, una donna di 81 anni (ne compirà 82 ad aprile) di Borghetto Lodigiano, che in appena una settimana è riuscita a guarire nel Reparto Malattie infettive dell'ospedale San Matteo di Pavia. La donna, soprannominata dai medici “nonna di ferro”, si era sentita male durante mentre si trovava a tavola insieme ad alcuni parenti. Trasportata all'ospedale di Pavia perché quello di Lodi era pieno, l'anziana, affetta da diabete di tipo due e reduce da un intervento al femore, è stata subito ricoverata e sottoposta al test per il nuovo coronavirus.

"Io e miei genitori ci siamo subito allarmati e preoccupati per le condizioni di mia nonna – ha raccontato il nipote di Armanda a Il Giorno - È una donna anziana reduce da una lunga riabilitazione dopo un’operazione al femore e con una malattia cronica sulle spalle. Quando i medici ci hanno detto che il tampone era positivo al coronavirus abbiamo iniziato a prepararci al peggio. Sentendo tutto quello che si dice su questo virus e leggendo i giornali eravamo molto preoccupati tanto da pensare che per lei sarebbe stato impossibile farcela".

Invece, come raccontato nell'articolo di Carlo D'Elia, la donna è riuscita a sconfiggere il virus e riprendere le forze. ''Mia nonna ha reagito alle cure, composte in gran parte di antivirali, nel migliore dei modi e con forza, una determinazione riconosciuta anche dai medici. Già domenica ci hanno detto che le sue condizioni erano abbastanza buone e che il tampone era diventato negativo. Dal coronavirus, quindi, e mia nonna lo dimostra, si può guarire", ha concluso il giovane.