Coronavirus, i risultati dell'app: "Sintomi per il 35 per cento dei bergamaschi negli ultimi tre mesi"

Che i numeri ufficiali non raccontino con esattezza cosa sia accaduto a Bergamo negli ultimi due-tre mesi è una certezza, non da oggi. Secondo una prima elaborazione dei dati raccolti da una applicazione che Ats Bergamo, il Comune di Bergamo e il Consiglio dei Sindaci della provincia bergamasca hanno elaborato e lanciato due settimane fa per monitorare quotidianamente lo stato di salute dei cittadini, il 35% della popolazione della provincia, ovvero 381 mila persone, dichiara di aver presentato sintomi da coronavirus negli ultimi tre mesi.

Alla piattaforma Oggicomestai.it sono iscritte circa 45mila persone. Un campione sì limitato ma significativo quantomeno per una prima ricognizione, scrive l'Eco di Bergamo. Si tratta di uno strumento utile per leggere le caratteristiche e la diffusione dell’epidemia in uno dei territori più martoriati. Si stima che 318.800 persone abbiano avuto sintomi nelle scorse settimane, ben 62mila ne presentano tutt’ora.

A questo 35% di popolazione si può aggiungere un ulteriore 10%, secondo il parere di esperti e virologi che hanno collaborato alla valutazione dei dati: si tratta di una quota di asintomatici che hanno comunque contratto il virus.

Secondo le elaborazioni dell'agenzia inTwig la percentuale di persone che si stima siano state contagiate dal virus nella provincia di Bergamo sale al 45%, pari a 495mila individui. I sintomi più diffusi tra gli utenti sono la spossatezza, la tosse, i dolori muscolari, l'assenza di olfatto e di gusto. Ridotta invece la percentuale di coloro che hanno avuto la febbre.