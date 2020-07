Coronavirus, test per Bolsonaro: ha i sintomi del Covid

L'epidemia coronavirus in Brasile continua la sua fase acuta, con decine di migliaia di nuovi casi che vengono registrati ogni giorno. Intanto, anche il presidente Bolsonaro, molto criticato per la gestione dell'emergenza, si è sottoposto ai test per scoprire un eventuale contagio. Come raccontato alla Cnn, Bolsonaro ha detto di avere i sintomi del Covid 19: febbre a 38°, saturazione di ossigeno nel sangue del 96%.

Il presidente 65enne ha anche confermato che si sta sottoponendo ad una terapia a base di idrossiclorochina. A causa dei sintomi, sono stati annullati gli impegni in programma per il resto della settimana. Il presidente si è già sottoposto al test per il coronavirus e il risultato è atteso a mezzogiorno di oggi.

Mantenendo un'abitudine praticamente quotidiana, Bolsonaro oggi ha incontrato i sostenitori nel giardino del Palácio da Alvorada, residenza ufficiale del presidente. Indossava una mascherina. "Torno ora dall'ospedale, ho fatto un controllo polmonare. Il polmone è pulito", ha detto Bolsonaro ai sostenitori.

Interpellata dalla Cnn sui sintomi di Bolsonaro, Cintia Macedo, portavoce presidenziale, ha dichiarato: “Non disponiamo di queste informazioni. Non confermiamo queste informazioni in questo momento".