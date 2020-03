"A bordo dei bus anche 50 persone e noi autisti siamo senza mascherina"

"Chiediamo all'azienda che ci tuteli, anche noi abbiamo una famiglia e dei parenti a casa che così rischiano il contagio". A dirlo è un conducente dell'ATM, l'Azienda Trasporti Milanese, che ai microfoni di MilanoToday racconta le condizioni in cui, quotidianamente, gli autisti dei mezzi di superficie sono costretti a lavorare all'epoca del Coronavirus. Secondo i dati della regione, dopo le misure decise dal governo il calo dei movimenti in Lombardia è stato del 60%. Ma in giro, per strada come sui mezzi pubblici, c'è ancora troppa gente. E gli autisti temono il contagio.

"Ci hanno dato un solo kit monouso con una mascherina e un paio di guanti - spiega il conducente, che ha chiesto di restare anonimo - Ci hanno detto di usarlo solo in caso di emergenza. Io tuttavia non so valutare un'emergenza, e di certo se qualcuno stesse male non mi metterei guanti e mascherina per soccorrerlo, perché non ne ho le competenze".

"Sugli autobus inoltre - continua il conducente - viene fatta una sanificazione al giorno, troppo poco visto che basta una sola persona che tossisca o starnutisca e il lavoro di disinfezione è già diventato inutile. Un probelma però ancora più grande è il numero di persone presenti sul mezzo. Secondo le nostre stime a bordo dotrebbero esserci non più di 15 persone alla volta, se volessimo essere conformi al decreto del Governo, invece ci sono orari in cui ce ne sono anche 50, e addio distanze di sicurezza".

Il racconto del conducente a MilanoToday | Audio

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Servizio di Giampaolo Mannu, redazione di MilanoToday