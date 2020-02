Coronavirus, la calciatrice in quarantena che si allena sul tetto (e sogna le Olimpiadi)

La nazionale cinese di calcio si trova in ritiro in Australia in vista dei Giochi olimpici di Tokyo, ma tre le ragazze convocate manca all'appello una delle stelle: la centrocampista Wang Shuang, rimasta bloccata a Wuhan, in Cina, nella zona da cui è partita l'epidemia del nuovo coronavirus. La calciatrice non è riuscita a partire prima del blocco aereo e adesso rischia di vedere svanire il suo sogno olimpico.

Ma Wang non si è data per vinta e per tenersi in allenamento ha iniziato a svolgere delle sessioni solitarie sul tetto di casa, mentre si trova in quarantena così come i suoi concittadini. Allenamenti atletici e con il pallone, con il tetto trasformato in una palestra a cielo aperto, con la calciatrice che svolge i suoi esercizi rigorosamente con la mascherina.

In attesa di capire se potrà o no raggiungere le sue compagne e giocare per la sua nazionale alle Olimpiadi, la 25enne ha iniziato a filmare le sue sedute di allenamento, sempre più originali e ed estreme, con i supporter cinesi che sperano di poterla vedere in campo. Uno dei suoi video è stato postato su Twitter da Titan Sport Plus. Il problema degli atleti in quarantena e delle possibili defezioni per la nazionale cinese non riguarda soltanto il calcio femminile, ma anche altre discipline, tanto che il governo sta valutando l'ipotesi di adottare un piano straordinario con allenamenti all'estero, almeno per evitare ritardi nella preparazione, considerando che questi atleti non potranno partecipare alle gare di qualificazione. Intanto Wang Shuang continua a palleggiare sul tetto.