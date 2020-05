Coronavirus meno letale nelle città più calde: la nuova scoperta

Il caldo fa male al coronavirus, ci sono sempre più indicazioni in tal senso. I contagi virali sono più efficienti con il freddo e il clima secco. L’epidemia di Sars, nel 2003, si arrestò in maniera netta con la bella stagione. L’International Journal of Environmental Research ha pubblicato negli scorsi mesi il parallelo fra i fattori ambientali delle due epidemie: nell’aprile 2003 la Sars inizia a frenare. In luglio l’epidemia è contenuta. Ci si augura che possa accadere lo stesso. L’organismo inoltre con il caldo si difende molto meglio dalle infezioni delle vie aeree.

Vanno nella stessa direzione anche i risultati della ricerca su “Correlazione tra temperature medie giornaliere e tasso di mortalità correlato a Covid-19 in diverse aree geografiche”. Gli autori sono Francesca Benedetti, Maria Pachetti, Bruna Marini, Rudy Ippodrino, Robert C. Gallo, Massimo Ciccozzi e Davide Zella, la ricerca è pubblicata sul Journal of Translation Medicine (preprint in corso di review). Ad anticiparla è oggi Avvenire. Nelle città più calde il nuovo coronavirus sarebbe meno letale: secondo lo studio c'è "una forte correlazione inversa statisticamente significativa tra le alte temperature mensili medie con il numero di decessi".

Secondo i ricercatori e gli scienziati "le misure di allontanamento sociale hanno maggiore successo in presenza di una temperatura media giornaliera più elevata nel ridurre il tasso di mortalità correlato a Covid-19 e un alto livello di densità di popolazione sembra avere un impatto negativo sull'effetto delle misure di blocco".

I ricercatori, studiando l’evoluzione della pandemia in città statunitensi ed europee, hanno osservato che "nelle aree situate sopra il 40° parallelo il numero di morti aumenta significativamente" rispetto alle aree situate sotto al di sotto.



La Sars iniziò a diffondersi in Asia nel 2002 e a luglio 2003 fece quasi perdere le proprie tracce. Ma quel virus infettò circa 8.000 persone e ne uccise meno di mille. Oggi siamo nel pieno di una pandemia con numeri totalmente diversi. Situazioni che secondo qualcuno non sono quindi paragonabili. Il Sars–CoV–2 si adatta all’uomo per sopravvivere, e fino al vaccino non sarà possibile scrivere la parola fine all'emergenza. Che il virus "soffra il caldo" almeno parzialmente è una certezza, ma resta da capire se davvero le variazioni del clima avranno un ruolo importante nella prima ondata di Covid-19.

Nessuna certezza per adesso.