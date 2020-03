Scene surreali in Salento: ciclista 'a mollo' con la sua bici, voleva evitare la multa

Il video della sua fuga in bicicletta nelle acque dell’Adriatico è diventato ormai 'virale'. Protagonista della 'trovata un 57enne di Surbo, piccolo comune in provincia di Lecce.

Dopo aver raggiunto il tratto di litorale nel territorio di Vernole, l’uomo si è ritrovato davanti una pattuglia della polizia provinciale. A quel punto ha imbracciato il mezzo a due ruote e ha raggiunto la spiaggia, sperando di farla franca.

Sfidando le temperature invernali, si è immerso assieme alla sua bici e con gli abiti chiaramente ancora addosso. Gli agenti (che lo avevano seguito) lo hanno convito a uscire, per identificarlo, ma soprattutto nel timore che potesse accadergli qualcosa. L'uomo era turbato e ha immediatamente offerto le sue scuse al personale della polizia provinciale.

Recuperato il suo recapito telefonico e l’indirizzo di residenza, i poliziotti lo hanno raggiunto in mattinata per notificargli la sanzione, in tutto 400 euro, come previsto dal decreto dello scorso 25 marzo: non si sarebbe dovuto allontanare da casa, men che mai per praticare dello sport all’aria aperta.

Per sfuggire alla polizia entra in mare con la bici, video

