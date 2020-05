"Il coronavirus è una bufala": complottista e moglie si ammalano, gravi in terapia intensiva

Ha fatto in tempo a cambiare idea, e ha avuto la fortuna di poterlo raccontare. Brian Lee Hitchens, 46 anni, vive in Florida. Era un complottista doc, uno di quelli che "il coronavirus non esiste", è un mezzo "per controllare la popolazione", un virus "causato dal 5G" e altre amenità che purtroppo qualche fenomeno da tastiera, sui social network, continua a raccontare, in tutto il mondo.

Brian sosteneva che il coronavirus fosse una bufala, un bluff, una banale influenza "inventata dai governi". Lui e la moglie non hanno seguito il lockdown, hanno ignorato le indicazioni e non hanno preso nessuna precauzione. L’uomo, autista di Uber, ha affermato: “Pensavamo che il governo stesse usando il virus per distrarci. Ecco perché non abbiamo seguito le regole o chiesto subito aiuto”.

Sono finiti tutte e due in ospedale, e tutti e due in gravi condizioni in terapia intensiva, lei attaccata a un respiratore polmonare. Quando Brian Lee Hitchens è tornato in forze la vita della moglie era ancora appesa a un filo. Ha così iniziato a diffondere messaggi molto più allarmati e consapevoli: "State attenti a cosa leggete, alle fake news, ora mi rendo conto che il coronavirus esiste, è là fuori e si sta diffondendo".

Oggi continua a ringraziare medici e infermieri che lavorano in prima linea: "Aprite gli occhi", dice a tutti coloro che lo seguono, e si impegna per smontare le varie teorie complottiste. La moglie è in leggero miglioramento. Adesso i complottisti attaccano lui e la moglie, arrivando al punto di augurare la morte a entrambi. Intanto l'ultimo tampone è negativo: per Hitchens ci sono buone notizie.