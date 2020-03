Coronavirus, a Cremona primo risveglio in terapia intensiva dopo un mese: "Che gioia"

Un raggio di sole, una piccola buona notizia. Per la prima volta dopo un mese all'ospedale di Cremona una paziente ricoverata in terapia intensiva si è risvegliata ed è in ripresa

"Stamattina Laura (il nome è di fantasia) si è risvegliata nella terapia intensiva di Cremona. È la prima volta che accade da 30 giorni", scrive in un post su Facebook l'Asst di Cremona.

Sino ad oggi, infatti, i pazienti stabilizzati sono stati trasferiti in altri ospedali, per lasciare il posto a chi era in condizioni di maggior gravità.

Coronavirus, Laura "non vede l'ora di tornare a casa"

"Laura non vede l'ora di tornare a casa. Per questo chiede a voi, che potete, di starci a casa. Per chi si è preso cura di lei, il suo risveglio, è una gioia che allevia la fatica, restituisce senso alla cura e alimenta la speranza. Anche se è importante ricordare che ieri nel nostro paese ci sono stati 800 decessi (545 in Lombardia) e 4821 nuovi contagiati. Le persone con coronavirus in Italia sono 42.681", si legge nel messaggio social dell'azienda socio sanitaria territoriale.

Quella che arriva oggi da Cremona è una notizia che dà speranza a tutti coloro i quali ogni giorno, con impegno e sacrificio, lottano contro il Coronavirus in primissima linea.