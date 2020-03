Coronavirus, tutto il pomeriggio a passeggio con le stesse buste della spesa: denunciato

Restare a casa e uscire solo per necessità urgenti. Lo dicono tutte le norme contenute negli ultimi decreti, ma anche il buonsenso. Un uomo invece andava in giro da ore con le stesse buste della spesa, sperando di poter passeggiare senza conseguenze: denunciato. C'è chi non ha ancora compreso l'eccezionalità del momento evidentemente.

Succede a Ischia (Napoli). Con le stesse buste della spesa è andato in giro per l’intero pomeriggio. I carabinieri hanno denunciato un 35enne per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. L'uomo è stato notato in zona porto alle 17, portava con sé due buste piene di alimenti. Ha destato sospetti solo dopo due ore, quando per la seconda volta e con le stesse buste, è stato sorpreso nuovamente in strada.

I militari dell'Arma l'hanno fermato e l’uomo si è giustificato dicendo di essere uscito per la spesa. Lo scontrino però lasciava pochissimo spazio alle interpretazioni: sulla ricevuta era riportato l’orario delle 12, mezzogiorno. La lunga passeggiata è finita con una denuncia.