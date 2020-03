Coronavirus, la quarantena delle famiglie con disabili: "Il governo ci sta seppellendo vivi"

"Siamo senza assistenza e senza speranza, il governo ci sta seppellendo vivi". E' lo sfogo di Elena, mamma di Mario, ragazzo di 31 anni affetto da tetraparesi spastica. In questi giorni di emergenza gli spazi dedicati all'assistenza sono quasi tutti chiusi e gli operatori a domicilio evitano il servizio perché le famiglie dovrebbero garantire loro mascherine e presidi sanitari che non hanno, scrive Ginevra Nozzoli che su RomaToday ha raccolto la denuncia della donna.

"Elena si ritrova catapultata nel peggiore degli incubi: aveva otto ore di assistenza giornaliera ora ne ha zero, sola a prendersi cura del figlio, disabile grave ad alto carico assistenziale, bisognoso di aiuti come e più di un bambino in ogni attività della giornata. Come lei, con le misure restrittive per l'emergenza coronavirus, ci sono centinaia e centinaia di genitori".

Con il blocco totale o quasi della città, i centri diurni per disabili sono chiusi e quelli riabilitativi ex art.26, in convenzione con la Regione, stanno inviando note alle famiglie per comunicare lo stop delle attività. Anche gli assistenti domiciliari, dipendenti di cooperative pagate da Comune e Asl, troppo spesso non se la sentono di andare nelle abitazioni. È la cosiddetta assistenza indiretta, pagata dalle famiglie e rimborsata dall'ente locale. E in questo momento non sta funzionando.

"Non ci sono tutele per chi gode solo del diritto all’assistenza indiretta - racconta la donna -. Che tutela hanno queste famiglie? Famiglie in cui non esiste più un lavoro esterno, perché i caregiver si sono dovuti licenziare. Ci state seppellendo vivi".