La Lega vince le elezioni... e dimentica le limitazioni anti coronavirus

Pioggia di critiche per la deputata leghista Barbara Saltamartini che sul suo profilo Facebook nella notte tra domenica e lunedì ha postato le foto di una festa a Terni per celebrare la vittoria della candidata Valeria Alessandrini alle elezioni suppletive in Umbria.

Proprio mentre l'Italia stava entrando nelle sue ore più buie e in barba alle misure contro il coronavirus che sconsigliavano gli assembramenti di persone anche nelle zone dove il contagio è meno diffuso. Il post ripreso da La Repubblica è stato poi rimosso dalla parlamentare.

Lei è Barbara #Saltamartini, è una deputata della Lega e ieri ha deciso di dare il buon esempio... facendo un megaparty in una casa privata di Terni con 60 persone stipate strette strette per celebrare la vittoria della candidata leghista alle suppletive in Umbria.



Daje! pic.twitter.com/lAFCKKloCP — la manina (@La_manina__) March 9, 2020

Dall'entourage una toppa quasi peggiore con la giustificazione che le foto ritraggono non una festa ma semplicemente l'attesa del risultato delle elezioni. Qundi la permanenza in quel luogo è sicuramente perdurata per diverso tempo.