Coronavirus, si finge infermiere al posto di blocco e si vanta sui social: “Mi hanno fatto il saluto militare”

Ai carabinieri che lo hanno fermato per un controllo ha detto di essere un infermiere, di ritorno a casa dopo un turno massacrante di quasi 24 ore. Di questo un piastrellista della provincia di Varese si è ventato sui social e il video è arrivato alle forze dell’ordine, che lo hanno presto identificato, come raccontano i quotidiani locali.

Nel video si vantava di aver raccontato ai militari che lo hanno fermato in piazza a Turbigo (Milano) di essere un operatore sanitario e di essere appena uscito dopo venti ore in ospedale. I carabinieri, credendo fosse davvero un infermiere, gli avrebbero anche fatto il saluto militare e lo avrebbero ringraziato per il suo impegno in questo momento di emergenza. Non solo: nel video, l’uomo si è divertito a raccontare di avere anche bevuto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il finto infermiere “eroe” è stato sanzionato e denunciato.