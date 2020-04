Coronavirus, non solo febbre e tosse: "Attenzione anche al mal di pancia"

Non solo febbre, tosse e perdita di olfatto, sintomi più noti di Covid-19. Gli scienziati, con il passare del tempo, registrano e studiano sempre più spesso anche altri 'segnali' dell'infezione da coronavirus, come quelli gastrointestinali.

Uno studio italiano, condotto da ricercatori dell'Università Sapienza e Tor vergata di Roma, pubblicato sul Cureus journal of medical science ritiene che i disturbi gastrointestinali possano rappresentare una importante 'spia' del coronavirus, dal momento che in alcuni casi compaiono prima ancora dei classici problemi respiratori o addirittura restano gli unici sintomi di Covid-19. Da qui l'invito dei ricercatori a non sottovalutarne la comparsa, come spesso accade.

"Prima della manifestazione dei sintomi respiratori, una parte significativa dei pazienti con Covid-19 può presentare diarrea, nausea, vomito e fastidio addominale" afferma Massimiliano Cipriano del Dipartimento di Chirurgia laparoscopica del Policlinico Umberto I di Roma.

"È necessario, dunque, monitorare i pazienti con disturbi gastrointestinali iniziali in modo da diagnosticare per tempo il contagio e intervenire in anticipo iniziando prima le cure e la quarantena per controllare la diffusione del virus", aggiunge Cipriano, autore dello studio insieme a Enzo Ruberti, del Dipartimento di Neurologia della Sapienza di Roma e ad Andrea Giacalone del Dipartimento di Ingegneria industriale dell'università capitolina di Tor Vergata.

Coronavirus, il virus resta nelle feci

Non solo. I dati analizzati dalla ricerca hanno dimostrato inoltre che l'Rna virale è presente nelle feci di individui infetti e che può persistere anche dopo la scomparsa dei sintomi respiratori e quando i tamponi oro-faringei risultano negativi.

