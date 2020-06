Coronavirus, il party illegale genera un focolaio: almeno 90 contagiati

Una festa illegale ha generato una nuova impennata di contagi da coronavirus in Portogallo: sono almeno 90 le persone risultate positive dopo aver partecipato a una festa,clandestina, nel Club Deportivo de Odiáxere, a Lagos, in Algarve, il 7 giugno scorso.

La sala era stata affittata per una festa di famiglia per sette persone: iniziata alle 18, si era conclusa tre ore dopo, con l'intervento della polizia chiamata dalla presidente del club. Alla fine, nella sala si trovavano oltre un centinaio di persone. Il dato è stato fornito dalla direttrice generale della Sanità del governo di Lisbona, Graça Freitas.

Intanto, come riporta il Journal de Noticias, nelle ultime 24 ore in Portogallo sono stati registrati 377 nuovi contagi - per un totale di 38.841 - e una vittima, portando così a 1.528 il numero dei decessi.