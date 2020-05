Coronavirus, nuovo focolaio in Germania: contagio in un ristorante

Sale l'allerta in Germania per il nuovo coronavirus: tutta colpa di un nuovo focolaio creatosi dopo la cena in un ristorante con le persone positive che avevano partecipato all'evento che salgono ora dopo ora. ''Siate attenti e coraggiosi' ha detto Angela Merkel, rivolgendosi ai governi delle 16 regioni tedesche, riferendosi all'allentamento delle restrizioni da coronavirus e ricordando di rispettare le norme igieniche e le regole del distanziamento sociale.

Come riporta la Bild, inizialmente i contagiati erano sette, tutti clienti del locale Alte Scheune a Moormerland, nel distretto di Leer. Ieri i positivi risultavano essere 14 e da allora altre quattro persone hanno avuto un analogo risultato dal test. In totale 118 persone sono state messe in quarantena, mentre inizialmente erano 50.

Non solo i proprietari del locale, ma anche i clienti rischiano sanzioni se riconosciuti colpevoli di aver violato le restrizioni legate al coronavirus. L'avvertimento arriva dal ministro della Salute della Bassa Sassonia, Carola Reimann. Quello di Moomerland è il primo caso di un focolaio emerso tra i clienti di un ristorante nel Paese, dopo la riapertura progressiva dei locali nel sedici stati della Germania a partire dal 9 maggio. Reimann ha spiegato che l'evento all'origine dei nuovi contagi si è svolto in violazione delle restrizioni che vietano di organizzare raduni e che ci sono elementi che lasciano pensare che i partecipanti non abbiano rispettato le regole del distanziamento sociale.

