Coronavirus, studio francese: "Contagiato il 6 per cento della popolazione"

L'immunità di gregge è lontana, lontanissima. Meno del 6 per cento dei francesi è stato infettato da COVID-19, un dato lontano da quei livelli d'immunità che possano impedire l'arrivo di una seconda ondata. E' quanto emerge da uno studio dell'Institut Pasteur, di cui danno notizia i media francesi oggi. "Perché l'immunità collettiva sia sufficiente per evitare una seconda ondata, ci sarebbe bisogno del 70 per cento di persone immunizzate. Si è molto al di sotto", ha spiegato l'autore principale dello studio, Simon Cauchemez. "All'uscita del confinamento - ha continuato - se si vuole evitare una seconda ondata importante, vanno prese delle misure".

A meno di novità nelle prossime tre settimane, la Francia ha deciso di uscire dalla fase di lockdown l'11 maggio, ma il primo ministro Edouard Philipe ha chiarito che i cittadini "non avranno subito e probabilmente non avranno per un lungo periodo" la loro "vita precedente".

Lo studio sul 6 per cento di francesi contagiati, realizzato dall'Institut Pasteur con l'agenzia sanitaria pubblica e con l'Inserm, si basa su modelli matematici e statistiche. In base a tale stima, la popolazione infettata equivale al 5,7 per cento di quella generale. Resta tuttavia una forbice d'incertezza tra il 3 e il 10 per cento. Ma "che sia 6, 10 o anche 20 per cento, questo non cambia la natura del problema: che in ogni caso che siamo lontanissimi dal 70 per cento di cui avremmo bisogno per uscire dal confinamento senza problemi". La strada per l'uscita dall'emergenza è lunga e irta di ostacoli.