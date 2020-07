Coronavirus, così la Francia si prepara alla seconda ondata: "Dipende tutto da noi"

Non sappiamo per ora molto sul comportamento stagionale del nuovo coronavirus. L'unica certezza è che continua a circolare e "bisogna prepararsi a una ripresa dell'epidemia,se non a una seconda ondata", che è possibile "questo autunno o questo inverno":sono parole del direttore generale della sanità francese e responsabile della comunicazione sul Covid-19, Jerome Salomon, intervistato dal quotidiano Le Figaro: "Non sappiamo tutto sul comportamento stagionale di questo virus che è ancora in circolazione", ha avvertito il francese numero 2 del ministero della Salute, assicurando che "tutti i servizi dello Stato, gli esperti, gli attori sul terreno sono mobilitati per gestire i focolai".

Per contrastare la diffusione del virus la Francia punta forte sullo screening mirato per rompere le catene di contagio non appena una persona si ammala. " Insistiamo molto - dice Salomon - sulla necessità di consultare rapidamente un medico non appena compaiono i sintomi, anche lievi, per fare immediatamente un tampone e avwre un esito entro 24 ore. Con l'aiuto del paziente, tracciamo l'elenco di tutte le persone che potrebbe aver contagiato, le testiamo e se sono positivi o malati, li isoliamo e li trattiamo. Ma questo non è abbastanza"

"Ciò che bisogna capire bene, è che sono essenzialmente i nostri comportamenti a condizionare la ripresa epidemica - avverte Salomon - se vogliamo evitarla, ognuno di noi deve continuare a rispettare le misure di sicurezza, le misure d'igiene, il distanziamento fisico e l'uso della mascherina, soprattutto negli assembramenti e negli spazi chiusi".

La nuova pandemia di coronavirus ha provocato oltre 200mila vittime in Europa, oltre due terzi delle quali nel Regno Unito, in Italia, Francia e Spagna. La Francia ha registrato più di 29mila vittime.