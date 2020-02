Coronavirus, arriva il funerale in streaming: "Vai alla diretta..."

Funerali in diretta streaming dalle parrocchie di Chiari, comune in provincia di Brescia: è la "curiosa" risposta all'ordinanza regionale che in Lombardia vieta l'assembramento di persone anche per questo tipo di cerimonie. E' anche questo l'effetto del coronavirus sulla vita di alcuni cittadini.

Divieti per il coronavirus: arrivano i funerali in diretta streaming

"Per le cerimonie religiose - recita l'ordinanza della Regione Lombardia che sarà in vigore fino a domenica - i matrimoni e le unioni civili non rinviabili è previsto lo svolgimento in forma privata e con un numero di partecipanti limitato. Per quanto riguarda le cerimonie funebri dovranno svolgersi in forma privata e con un numero di partecipanti limitato".

Il caso di Chiari, segnala BresciaToday, al momento è più unico che raro. "A seguito di ordinanza regionale che dispone limitazioni allo svolgimento delle funzioni religiose, i funerali e le veglie funebri si terranno in forma strettamente privata - si legge in una nota pubblicata da una ditta di onoranze funebri che appunto trasmette in diretta le cerimonie -. Per coloro che volessero seguire la funzione mettiamo a disposizione sul nostro sito web la diretta streaming del funerale". La diretta inizia circa cinque minuti prima dell'orario della funzione.