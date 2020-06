Guarisce dal coronavirus e torna a casa dopo tre mesi, la gioia di Alessio: "Un miracolo, è stata durissima"

E' stato ricoverato per circa 90 giorni al Santissima Trinità di Cagliari. Per un intero mese il 49enne Alessio Picciau è stato intubato e ha rischiato la vita: ora, come racconta all'Unione Sarda, è il momento della commozione e dei ringraziamenti