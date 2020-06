Curato dal coronavirus a Palermo, bergamasco mantiene la promessa: si è tatuato la Sicilia

E' stato un uomo di parola Ettore Consonni, l'uomo originario di Bergamo che è andato in coma a causa del nuovo coronavirus mentre si trovava in Lombardia, per poi svegliarsi a Palermo, dove era stato curato dai medici siciliani. Dopo aver superato il momento peggiore aveva promesso: ''Mi tatuerò la Sicilia sul petto''. Adesso, come riporta un articolo di Repubblica, il bergamasco ha concretizzato il suo proposito: si è fatto disegnare, sul torace, l'isola e la trinacria, con i nomi di figli e nipoti.

Ettore, magazziniere in pensione di 61 anni, ha voluto imprimere sulla sua pelle la terra che gli ha “ridato” la vita, ringraziando così chi lo ha salvato: ''L'ho fatto perché mi resti per sempre il ricordo di tutti i medici e gli infermieri che mi hanno curato, voluto bene e salvato la vita - ha raccontato al quotidiano - In Rianimazione sentivo l'accento siciliano, ma pensavo a qualche medico emigrato. Mi dicevano che ero a Palermo, ma pensavo scherzassero''.

L'uomo, dopo 23 giorni trascorsi nel reparto di terapia intensiva, lo scorso 6 aprile ha ripreso a respirare senza l'aiuto del ventilatore: proprio in quel momento ha fatto la solenne promessa ai medici e agli infermieri: tatuare sulla propria pelle la Sicilia. Come dimostra la foto condivisa dal profilo Instagram di Repubblica, il 61enne è stato di parola. Anzi, la terra siciliana l'ha rincontrata anche nello studio di tatoo: il tatuatore con mamma e nonni siciliani ha deciso di regalarglielo.