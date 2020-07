Parte per lavoro, imprenditore italiano trovato positivo (e asintomatico) in aeroporto

Un imprenditore di Mira, in provincia di Venezia, è risultato positivo al tampone per il coronavirus dopo il suo arrivo in Africa dall'Italia. La notizia si è subito diffuso nel Veneziano e nella zona di Riviera del Brenta: infatti, come riporta il Corriere Veneto, a destare preoccupazione è una cena avvenuta la scorsa settimana a cui l'uomo aveva parcheggiato insieme a molte persone, che sono finite sotto la lente d'ingrandimento dell’Usl che ha subito attivato un’indagine epidemiologica con tamponi a tappeto.

Secondo il Corriere, l'imprenditore è un uomo che viaggia molto per lavoro, sempre molto accorto in merito alle regole sul distanziamento e si sottoponeva spesso ai controlli. Proprio una settimana prima di partire si era sottoposto al tampone, risultando negativo. Per questo motivo l'uomo aveva preso l'aereo per l'Africa senza alcun problema, convinto di non mettere a rischio le altre persone.

Dopo essere atterrato le autorità sanitarie del posto avevano notato alcune anomalie, innescando la procedura anti-covid, con il tampone che ha dato esito positivo. L'imprenditore ha subito avvertito il suo medico in Italia, comunicando, oltre alla sua positività, anche la partecipazione alla cena di una settimana prima. Il timore è quello che possa accendersi un nuovo focolaio nella provincia di Venezia. L'Usl ha contattato tutti i partecipanti alla cena, con l'obiettivo di mappare i contatti ed effettuare i tamponi, che in tutto sarebbero circa 50. Tra le persone controllate anche i familiari e i figli dell'imprenditore, insieme ai suoi collaboratori più stretti.