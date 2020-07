Infetti contro sani: l'assurda partita di calcetto è finita molto male

Una squadra di persone infette da coronavirus si sarebbe dovuta affrontata in una partita di calcetto con un'altra squadra di persone non infette: i promotori lo avevano chiamato "Patxanga Mendillorri". Una folle trovata quella organizzata in Spagna per oggi lunedì 20 luglio e resa solo meno deplorevole dall'intento benefico: l'evento sportivo era infatti presentato come una partita di beneficenza per i malati di COVID-19.

Promotore della partita è stato un 23enne spagnolo già denunciato a giugno scorso per l'organizzazione di una festa con centinaia di giovani nell'area del lago Mendillorri in totale spregio delle misure anti-covid. Tra l'altro si trova in un quartiere di Pamplona tra i più colpiti dallo scoppio dell'epidemia nella regione spagnola della Navarra.

Se in America erano i Covid-party a far discutere, in Spagna l'iniziativa ha suscitato una vera ondata di disapprovazione. Per questo le autorità hanno deciso la mano dura e l'organizzatore - identificato grazie alla condivisione dell'evento su Instagram - dovrà pagare una multa da 3000 euro.

Inoltre potrebbe andare incontro a conseguenze penali anche solo per aver tentato di aver organizzato l'evento bloccato dalle autorità.