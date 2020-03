Coronavirus, l'intervista a Fontana: "Stiamo facendo miracoli ma siamo a rischio"

L'emergenza coronavirus sta tenendo in apprensione l'Italia intera, con la Lombardia che vive la situazione più drammatica, con il sistema sanitario messo a dura prova dall'aumento dei contagi.

Dalla chiusura totale all'emergenza sanitaria, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha parlato a 360 gradi ai microfoni di MilanoToday (qui l'intervista completa), con la sua Regione che nel giro di due settimane si è trovata nell'occhio del ciclone, con oltre 7mila contagiati e più di 600 vittime.

Il governatore parte dal vero "caso" del giorno: la richiesta di regione Lombardia ai ministri di bloccare tutto per 15 giorni, sulla scia di quanto fatto in Cina. "Ho parlato 10 minuti fa col ministro Boccia - il ministro per gli affari regionali e le autonomie - e a brevissimo mi darà una risposta. Abbiamo limato gli ultimi dettagli della richiesta inviata al governo", che prevede una sorta di serrata totale per la regione, chiudendo tutte le attività e rimodulando i servizi di trasporto pubblico. In serata è poi arrivato l'annuncio del premier Conte, che ha disposto la chiusura di tutti i negozi in tutta Italia.

Oltre alla chiusura della Regione, per cui Fontana rivendica il potere decisionale, il governatore ha parlato anche del sistema sanitario lombardo: "Io sono preoccupato dal primo giorno perché ero cosciente che si rischiasse di arrivare in queste condizioni. Il nostro servizio sanitario sta facendo miracoli, i nostri operatori sono eccezionali e stanno dando risposte impensabili. È chiaro che siamo arrivati in un momento un pochino difficile, procedendo con questo sviluppo del contagio c'è il rischio che tra un po' di giorni il nostro sistema non sia in grado di dare una risposta a tutti".