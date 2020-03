Coronavirus, il medico cinese: "L'Italia chiuda tutto, è l'unico modo per fermare l'epidemia"

"Anche in Italia bisognerebbe chiudere tutto, fabbriche e negozi, un mese di distanziamento sociale rigido, e il contagio si fermerebbe". Ad affermarlo, in una intervista rilasciata a Repubblica, è il professor Qiu Yunqing, infettivologo cinese di 57 anni, vicedirettore dell'ospedale universitario della regione di Zhejiang, e medico al vertice della delegazione di tredici esperti che ha appena visitato alcuni ospedali del nord Italia.

Per l'infettivologo servirebbe "un vero blocco collettivo delle attività, come si è fatto in Cina. Con rifornimenti alimentari per quartieri, o blocchi di palazzi. Serve il controllo rigido della diffusione del contagio, altrimenti non finiranno mai le persone da curare, ed è così che gli ospedali vanno in tilt. Non vi sono altre misure, lo dico perché noi l'abbiamo sperimentato. Ci tengo che il messaggio passi al vostro Paese".

Riguardo ai medici e agli ospedali, continua, "i livelli di protezione sono sicuramente inferiori ai nostri. Parlo di maschere, di tute protettive in Tyvek. Le maschere generiche non bastano, l'impressione è che gli operatori non siano abbastanza tutelati. Forse per mancanza di risorse effettive, o, all'inizio, di mancata comprensione del problema. Come è successo a Wuhan, nel primo periodo c'è stata una situazione simile: non si sapeva cosa fosse, questo virus, e non c'era la possibilità di avere risorse".