"L'Italia sta insegnando al mondo come trovare gioia e solidarietà in tempi difficili"

"Oggi, l’Italia è un faro per il mondo intero su come mettere in pratica le parole di mio padre - il suo invito alla solidarietà e al senso del bene comune - anche in tempo di quarantena. Vi sono grata per averci mostrato la strada". In un articolo pubblicato sul 'Corriere della Sera', l’attivista per i diritti umani Kerry Kennedy - figlia di Bob, il senatore americano ucciso in un attentato nel 1968 - elogia il nostro Paese per il modo in cui sta affrontando l’emergenza coronavirus. Non solo dal punto di vista sanitario, ma anche e soprattutto dal quello umano ed emotivo.

"Oltre ad aver consentito al mondo intero di prevedere quale sarà l’incidenza dei malati rispetto ai casi rilevati, quanti letti ospedalieri e quanti apparecchi respiratori saranno necessari, per quanto tempo stabilire la chiusura di scuole, chiese e ristoranti, il mondo oggi guarda all’Italia come nazione esemplare anche nel trovare gioia e solidarietà in tempi difficili", si legge nell’articolo. "È sotto gli occhi di tutti, con esempi grandi e piccoli, ogni singolo giorno".

Quello di Kerry Kennedy è un vero e proprio attestato di amore nei confronti del nostro Paese:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.